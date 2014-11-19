«Тинькофф Онлайн Страхование» запускает услуги автострахования на открытый рынок

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование» объявляет о запуске продаж услуг автострахования на открытом рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



ОАО «Тинькофф Онлайн Страхование» последовательно запускает полную линейку розничных страховых продуктов для клиентов: услуги по страхованию от несчастных случаев, страхование недвижимости, страхование путешественников и теперь автострахование.



После завершения тестовой эксплуатации «Тинькофф Онлайн Страхование» успешно запустила 19 ноября каско и ОСАГО на открытом рынке.



Основные преимущества страхования автомобиля в компании «Тинькофф Онлайн Страхование»:

- Автострахование по доступной цене;

- Бесплатная доставка полиса в любое место и время на следующий день после оформления;

- Клиенту не надо ехать в офис — представитель компании приедет сам или отправит клиента сразу в автосервис;

- Возможность оформления ежемесячных страховых полисов каско, что позволяет подключить страховой полис на необходимое количество месяцев и не выплачивать крупную сумму единовременно;

- Полисы каско по умолчанию включают наиболее удобные для клиентов опции: - Справки из ГИБДД не требуются в случае совершения противоправных действий третьими лицами или повреждения стекол и фар;

- Возможность вызвать бесплатный эвакуатор, если в результате ДТП автомобиль не может передвигаться самостоятельно;

- Возможность вызвать бесплатно аварийного комиссара в сложных случаях;

- Бесплатное расширение территории страхового покрытия каско на все страны Европы.



«Тинькофф Онлайн Страхование» также предоставляет дополнительные услуги по желанию клиента:

- Существенные скидки при страховании нескольких автомобилей в одном полисе;

- Страхование домашних животных и багажа в автомобиле;

- Выплаты без справок из компетентных органов до 50% от стоимости автомобиля.



Оформить страховые полисы можно на официальном сайте компании tinkoffinsurance.ru или по телефону: 8 800 755 80 00. В настоящее время открыты продажи в следующих субъектах РФ: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В дальнейшем «Тинькофф Онлайн Страхование» планирует расширить географию продаж страховых полисов каско и ОСАГО.



«Тинькофф Онлайн Страхование» разработала собственную высокотехнологичную IT-платформу и внедрила обширный опыт ТКС Банка в построении инновационного бизнеса финансовых услуг. Модель бизнеса «Тинькофф Онлайн Страхование» построена на вкладывании денежных средств в инновации, удобные сервисы и развитие качественного клиентского обслуживания. Компания предлагает клиентам индивидуальные страховые продукты, а также дистанционные сервисы урегулирования убытков и продаж в любой точке России на традиционно высоком для Группы уровне клиентского обслуживания.