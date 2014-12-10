ТКС Банк повышает ставки по рублевым вкладам до 11,5%

Москва, Россия — 10 декабря 2014 г.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает об изменениях в тарифных планах по рублевым и валютным вкладам, вступающих в силу 11 декабря 2014 года. Основные изменения по рублевым вкладам ТПД 3.0 (Рубли РФ):



1) Повышение ставки: доходность рублевого вклада на срок от 12 до 24 месяцев составит 11,5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 9% годовых, от 3 до 5 месяцев — 6% годовых.



2) Максимальная сумма всех вкладов составляет 100 000 000 рублей; максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей; минимальная сумма вклада — 50 000 рублей.



3) Снижение максимального срока рублевого вклада до 24 месяцев.



Основные изменения в тарифных планах по валютным вкладам ТПД 3.0 (Доллары США), ТПД 3.0 (Евро), ТПД 3.4 (Доллары США) и ТПД 3.4 (Евро):



1) Максимальная сумма всех вкладов составляет 3 000 000 долларов США / 3 000 000 евро; максимальная сумма одного вклада — 1 000 000 долларов США / 1 000 000 евро.



2) Снижение максимального срока валютного вклада до 24 месяцев.



Минимальная сумма валютного вклада по-прежнему составляет 1 000 долларов США / 1 000 евро.



Ставка для валютных вкладов не меняется: доходность валютных вкладов в евро и долларах на срок от 12 до 24 месяцев составит 5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 3% годовых, на срок от 3 до 5 месяцев — 2,5% годовых.



Вклады, открытые ранее на срок от 25 до 36 месяцев, не будут пролонгироваться: вклад автоматические закроется по сроку с переводом денежных средств на счет. Все заявки на вклады сроком от 25 до 36 месяцев, не пополненные до 10 декабря 2014 года включительно, будут отменены при вступлении новых тарифов по вкладам в силу.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.