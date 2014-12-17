Объявляет о досрочном прекращении акции «Открой вклад на миллион рублей и получи iPhone 6»
С 17 декабря 2014 года ТКС Банк повышает ставки по рублевым и валютным вкладам до 14% и до 6% соответственно, а также изменяет размер компенсации за пополнение вклада банковским переводом из другого банка.
С 17 декабря 2014 года вступают в силу новые тарифные планы ТПД 3.1 (рубли РФ, доллары США, евро) по рублевым и валютным вкладам банка «Тинькофф Кредитные Системы», в соответствии с которыми предусмотрено повышение процентной ставки по вкладам и изменение размера компенсации при пополнении вклада банковским переводом из другого банка.
Повышение процентной ставки по рублевым вкладам — ТПД 3.1 (рубли РФ):
Доходность рублевого вклада на срок от 12 до 24 месяцев составит 14% годовых, от 6 до 11 месяцев — 11% годовых, от 3 до 5 месяцев — 8% годовых. Максимальная сумма всех вкладов составляет 100 000 000 рублей; максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей; минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальный срок рублевого вклада составляет 24 месяца.
Повышение процентной ставки по валютным вкладам — ТПД 3.1 (доллары США и евро):
Доходность вкладов в долларах США и в евро на срок от 12 до 24 месяцев составит 6% годовых, от 6 до 11 месяцев — 4% годовых, от 3 до 5 месяцев — 2,5% годовых.
Максимальная сумма всех вкладов составляет 3 000 000 долларов США / 3 000 000 евро; максимальная сумма одного вклада — 1 000 000 долларов США / 1 000 000 евро. Минимальная сумма валютного вклада по-прежнему составляет 1 000 долларов США / 1 000 евро. Максимальный срок валютного вклада составляет 24 месяца.
По всем вкладам также изменен размер компенсации за пополнение вклада банковским переводом из другого банка: для вкладов, открытых в соответствии с тарифными планами ТПД 3.1 (рубли РФ, доллары США, евро), вступившими в силу с 17 декабря 2014 года, компенсация за пополнение вклада переводом из другого банка составит 1%.
При пролонгации вкладов с ТПД 3.0 (рубли РФ, доллары США, евро) тариф будет автоматически изменен на ТПД 3.1 в соответствующей валюте.
Кроме того, в связи с новой переоценкой стоимости товаров Apple в России ТКС Банк объявляет о досрочном прекращении акции «Открой вклад на миллион рублей и получи iPhone 6». Компенсацию в размере до 40 000 рублей в соответствии с озвученными ранее условиями могут получить клиенты, открывшие вклад до 17 декабря 2014 года включительно.
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.