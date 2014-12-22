Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает, что с 18 часов 22 декабря 2014 года по техническим причинам прекращено пополнение карт и депозитов через платежную систему «Лидер» (НКО ЗАО «ЛИДЕР»).
Клиенты ТКС Банка по-прежнему могут пополнить кредитные, расчетные карты или депозит моментально и бесплатно с помощью альтернативных каналов пополнения, через различные сети платежных терминалов, прямым переводом по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение, а также при помощи сервиса денежных переводов между картами любых российских банков.
ТКС Банк приносит извинения клиентам за возможные неудобства и будет информировать о любых изменениях в установленном порядке.