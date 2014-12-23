ТКС Банк повышает ставки по рублевым вкладам и доходность на остаток по дебетовым картам

Приветствует одобрение 23 декабря 2014 года Государственной Думой РФ поправки о повышении не облагаемой НДФЛ ставки по депозитам до 18,25% годовыхМосква, Россия — 23 декабря 2014 г.ТКС Банк приветствует одобрение Госдумой РФ 23 декабря 2014 года поправки о повышении не облагаемой налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) ставки по депозитам до 18,25% годовых и объявляет о повышении ставок по рублевым вкладам и об увеличении доходности на остаток по дебетовым картам Tinkoff Black.С 23 декабря 2014 года вступает в силу новая редакция тарифного плана ТПД 3.1 (рубли РФ) по рублевым вкладам банка «Тинькофф Кредитные Системы», в соответствии с которым предусмотрено повышение процентной ставки по вкладам.Доходность рублевых вкладов составила:на срок от 13 до 24 месяцев — 16% годовых (было 14%);на срок от 6 до 12 месяцев — 18% годовых (на срок от 6 до 11 месяцев было 11%, на срок 12 месяцев было 14%);на срок от 3 до 5 месяцев — 16% годовых (было 8%).Максимальная сумма всех вкладов составляет 100 000 000 рублей; максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей; минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальный срок рублевого вклада составляет 24 месяца.С 24 декабря 2014 года также вступает в силу новая редакция тарифных планов ТПС 3.0 (рубли РФ, доллары США, евро) по рублевым и валютным расчетным картам Tinkoff Black, в соответствии с которыми предусмотрено повышение доходности на остаток по карте и увеличение суммы на рублевой карте, на которую начисляется остаток.Доходность на остаток увеличена:По рублевым дебетовым картам до 14% (было 8%);по валютным дебетовым картам до 4% (было 1,5%).При этом по рублевым картам сумма, на которую начисляется остаток, повышена с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. По валютным картам сумма остатка, на которую начисляются проценты, осталась без изменений на уровне 10 000 долл. США / евро. Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.