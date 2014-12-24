TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), включающая в себя Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сообщает о переименовании ТКС Банка в «Тинькофф Банк» с начала 2015 г.
С начала 2015 года фирменное наименование ТКС Банка на русском и английском языках будет изменено на:
«Тинькофф Банк» — акционерное общество «Тинькофф Банк» (АО «Тинькофф Банк»);
Tinkoff Bank — joint-stock company «Tinkoff Bank» (JSC «Tinkoff Bank»).
Переименование не повлечет за собой каких-либо изменений в обязанностях банка перед клиентами и никак не отразится на условиях действующих договоров. Все действующие договоры по кредитам, вкладам и карточным продуктам, заключенные с ТКС Банком (ЗАО), а также условия и тарифы кредитных, карточных договоров, а также договоров вклада остаются в силе.
В 2015 году банк переедет на новый сайт — www.tinkoff.ru, куда автоматически будут перенаправляться все пользователи с нынешнего сайта www.tcsbank.ru.
Председатель Правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз прокомментировал переименование банка: «Новое название — „Тинькофф Банк“ — отражает эволюцию нашего бизнеса по мере того, как мы наращиваем свою долю на российском рынке розничных финансовых услуг, расширяя свою продуктовую линейку. Мы начинали бизнес в секторе потребительского кредитования, но наше предложение уже давно не ограничивается лишь потребительскими кредитами. Кредитные карты остаются нашим основным продуктом, однако мы активно и успешно развиваем такие продуктовые направления, как дебетовые и предоплаченные карты, вклады, зарплатные проекты, мобильные разработки. Переименование банка — это логичный шаг на данном этапе, поскольку новое название будет полноценно отражать бизнес-модель дистанционного розничного банка с полным спектром финансовых услуг».
Решение о переименовании ТКС Банка было принято 25 ноября 2014 года единственным акционером ТКС Банка — TCS Group Holding PLC. ЦБ РФ подтвердил возможность использования нового наименования банка в октябре 2014 г. В ближайшее время Группа также планирует сменить название страховой компании «Тинькофф Онлайн Страхование» на «Тинькофф Страхование» в целях визуальной и вербальной унификации брендов Группы. При этом все процедуры по оформлению и согласованию необходимых документов будут произведены в установленном порядке.