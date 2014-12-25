Повышенный cashback с 20 декабря 2014 г. распространяется и на валютные дебетовые карты.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых и валютных дебетовых карт Tinkoff Black с 1 января по 31 марта 2015 г. включительно.
В первом квартале 2015 года клиентам вернут 5% расходов при оплате рублевой или валютной дебетовой картой Tinkoff Black товаров и услуг в категориях «искусство», «кино», «книги», «красота» и «цветы».
- В категорию «Искусство» входят товары, приобретенные в антикварных магазинах, магазинах продажи репродукций, художественных и ремесленных изделий, галереях, специализированных магазинах почтовых марок и монет, религиозных товаров, а также услуги реставрационных мастерских (коды 5932, 5937, 5970, 5971, 5972, 5973);
- Категория «Кино» включает посещение кинотеатров, услуги кинопроката, а также услуги по производству и дистрибуции видеоматериалов (коды 7829, 7832, 7841);
- В категорию «Книги» включены книги, периодические издания и газеты, а также товары, приобретенные в книжных магазинах и газетных киосках, издательские и полиграфические услуги (коды 2741, 5111, 5192, 5942, 5994);
- Категория «Красота» включает товары, приобретенные в магазинах косметики, а также услуги и товары, приобретенные в салонах красоты, СПА-салонах, салонах массажа (коды 5977, 7230, 7297, 7298);
- В категорию «Цветы» входят цветы, товары, приобретенные в салонах флористики, оборудование для выращивания растений, а также инвентарь для питомников (коды 5193, 5992).
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.
Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Для клиентов ТКС Банка также действует программа персонализированного cashback для рублевых дебетовых карт «Тинькофф Таргет» (дополнительно возврат до 6000 рублей за расчетный период на счет).
ТКС Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 14% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 4% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.