«Тинькофф Банк» сообщает, что c 7 января 2015 года по техническим причинам временно приостановлен прием платежей, поступающих через платежную систему Comepay.
Клиенты «Тинькофф Банка» по-прежнему могут пополнить счета с помощью остальных доступных каналов пополнения, в том числе через салоны МТС, «Евросеть», «Связной», через различные сети платежных терминалов, а также прямым переводом по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение.
«Тинькофф Банк» приносит извинения клиентам за доставленные неудобства и будет информировать о любых изменениях в установленном порядке.