Тинькофф Банк запустил услугу по пополнению транспортной карты «Тройка»

Тинькофф Банк предоставил своим клиентам возможность быстрого и бесплатного пополнения московской транспортной карты «Тройка» через мобильный банк и интернет-банк. С помощью карты «Тройка» можно расплачиваться за проезд на метро, наземном транспорте и электричках.



Услуга доступна в мобильном банке и интернет-банке для клиентов Тинькофф Банка. Пользователи, не являющиеся клиентами банка, могут воспользоваться данной услугой через приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек».



Баланс карты «Тройка» можно пополнить на сумму до 2500 рублей. Денежные средства зачисляются моментально. Зачисленную сумму необходимо активировать через информационный терминал в вестибюле метрополитена. Для этого необходимо приложить карту «Тройка» к ридеру и дождаться активации совершенного платежа, в результате чего на экране отобразится информация о балансе карты с учетом пополнения. Новая бесплатная услуга избавляет клиентов банка и пользователей приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек» от необходимости стоять в очередях.



Для мгновенного зачисления денежных средств при следующих пополнениях пользователь данной услуги может сохранить платеж в виде шаблона в своем интернет-банке, мобильном банке или приложении «Тинькофф Мобильный Кошелек».