Тинькофф Страхование совместно с сетью туристических агентств Sletat.ru объявляет о запуске продуктов по страхованию непредвиденных расходов путешественников на случай срыва поездки.
Первый продукт в линейке предполагает покрытие расходов клиента, возникших в результате приостановки деятельности туроператора, его разорения или банкротства. Страховка покрывает разницу между выплатой, полученной в рамках обязательного страхования ответственности оператора и реальной стоимостью тура. Стоимость продукта составляет всего 5,5% от стоимости тура.
Тинькофф Страхование предлагает быстрое урегулирование страхового случая, позволяя клиентам не дожидаться завершения официальной процедуры банкротства туроператора, которая может занять несколько месяцев. Клиенты турагентств могут застраховать тур практически любого российского туроператора.
Второй продукт под названием «Отмена поездки» является традиционным для рынка, однако обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогичными продуктами на рынке. Клиент, покупающий страховой полис «Отмена поездки», получает выплату даже в случае:
- отмены или задержки стыковочных рейсов;
- отказа или задержки в выдаче визы супругу/супруге застрахованного и/или их детям;
- временной нетрудоспособности застрахованного.
Оформить страховые полисы можно на сайте Sletat.ru и в любом офисе продаж — их более 90 по всей России.
О сервисе «Слетать.ру»
Сервис «Слетать.ру» представляет собой группу компаний, куда входят:
- интернет-гипермаркет IT-компания со специальной технологией поиска и выбора туров, которая совершенствуется и обновляется уже более 5 лет. Благодаря сервисам «Слетать.ру» все участники рынка (более 25 000 турагентств и более 16 000 000 туристов) находят подходящие предложения от более чем 130 ведущих туроператоров России;
- федеральная сеть туристических агентств франчайзинговая сеть, куда только за 1 месяц вступило более 70 агентств. Важнейшее ее преимущество — уникальная технологическая платформа, разработанная с учетом специфики и реалий туристического рынка. Сейчас в сети более 100 агентств из 40 регионов России.