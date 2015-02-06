Мобильный банк Тинькофф Банка второй год подряд признан лучшим в России в исследовании международной консалтинговой и аудиторской компании Deloitte по итогам 2014 года.
В обзоре мобильных банков эксперты компании Deloitte отмечают достоинства мобильного приложения Тинькофф Банка: «Банк занимает первое место среди рассмотренных в исследовании банков в части работы с кредитными картами. Удобный интерфейс, управление персональными финансами, использование бонусных баллов, а также другие передовые дополнительные функции выделяют приложение среди приложений конкурентов».
В рамках исследования был проведен анализ 27 мобильных банков, разработанных для смартфонов и планшетов на базе iOS и функционирующих как отдельные приложения крупнейших российских банков по совокупным активам.
Эксперты Deloitte проанализировали мобильные приложения российских банков по 84 параметрам, сгруппированных в 7 блоков. По каждому из параметров экспертным путем были выставлены оценки от 1 до 4 в зависимости от уровня зрелости приложения: «отсутствует», «базовый», «продвинутый» и «лучшая практика». Результатом данного обзора стала оценка технического и функционального уровня развития мобильных приложений российских банков по каждому параметру.
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Мобильный банк Тинькофф Банка уже неоднократно был признан лучшим на рынке независимыми экспертами: в 2013 году мобильное приложение Тинькофф Банка было названо лучшим в России по результатам исследования компании Deloitte и рейтинга E-payments Russia. Рейтинговое агентство Markswebb Rank & Research также признало мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим на рынке в 2013 году и в 2014 году.
Тинькофф Банк является лидером в реализации мобильных приложений и внедрении передовых IT-технологий в различных областях. В ближайшее время команда разработчиков Тинькофф Банка представит мобильный банк нового поколения с улучшенным пользовательским интерфейсом, множеством удобных опций, устранив при этом программные ошибки.