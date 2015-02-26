Тинькофф Банк объявляет о запуске нового мобильного банка версии 3.0 для смартфонов, работающих под управлением iOS, c набором новых опций и улучшенным пользовательским интерфейсом. Ранее Тинькофф Банк объявлял о запуске нового интернет-банка и мобильного банка для Android.
Что нового появилось в мобильном приложении Тинькофф Банка для iOS:
- Улучшенный пользовательский дизайн и интерфейс, добавлена адаптация графики для iPhone 6, iPhone 6+;
- Добавлена опция поиска по всему приложению;
- В приложении появилась возможность видеть все продукты: карты, вклады, кредиты наличными, накопительные счета, цели и сохраненные карты других банков;
- Оперативная блокировка карты, перевыпуск или оформление дополнительной карты в разделе «Счета»;
- Операции по счетам теперь собраны в ленту «События»;
- Возможность фильтровать операции по дате, счету или названию, также представлена статистика расходов пользователя;
- Возможность связывать контакты из адресной книги пользователя приложения с избранными платежами для быстрого поиска и удобства сортировки;
- Услуга автоплатежа за сотовую связь;
- Перевод денег внутри Тинькофф Банка и в другие банки России (в том числе с карты другого банка на карту другого банка);
- Возможность осуществлять денежные переводы через «Почту России» и в бюджетные организации РФ;
- Встроенный конвертер валют, показывающий текущий курс валют, для переводов между своими счетами в разных валютах;v
- Возможность управлять баллами или милями по программам лояльности;
- Создан раздел «Безопасность», в котором есть опция изменения лимитов, подключения push-уведомлений для кодов подтверждения и входа по Touch ID вместо кода доступа;
- Отображение начисленного кэшбека, миль и бонусов по каждой операции.
- Скачать бесплатное мобильное приложение Тинькофф Банка можно в магазине App Store.
Мобильный банк Тинькофф Банка уже не первый год становится лучшим в своей категории по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report: ранее в 2014 году мобильные приложения Тинькофф Банка были признаны лучшими в области мобильного банкинга в рейтинге Markswebb Rank & Report. Международная аудиторская компания Deloitte в 2013 году и в 2014 году признавала мобильный банк Тинькофф Банка лучшим мобильным приложением в России.