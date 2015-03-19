Тинькофф Банк объявляет о снижении ставки по рублевому вкладу сроком на 12 месяцев с 17% годовых до 16% годовых. С 15 апреля 2015 г. новые заявки на рублевые вклады сроком на 12 месяцев будут оформляться в соответствии с новой редакцией тарифного плана ТПД 3.1 (рубли РФ).
При этом заявки на рублевые вклады сроком на 12 месяцев, оформленные до 14 апреля 2015 г. включительно со ставкой 17% годовых, могут быть пополнены до 30 апреля 2015 г. включительно в соответствии с тарифным планом ТПД 3.0. С 1 мая ставки по новым рублевым вкладам, заявки на которые были оформлены в соответствии с ТПД 3.0, но не были пополнены в указанный срок, также будут снижены.
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
Ставки по рублевым вкладам сроком от 3 до 11 месяцев и от 13 до 24 месяцев остались без изменений — 15% и 14% годовых соответственно.
«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.