Москва, Россия — 30 марта 2015 г.
Компании запускают бонусные кобрендовые кредитную и дебетовую карты в рамках совместной программы лояльности
Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, совместно с крупнейшей интернет-площадкой розничной торговли AliExpress объявляют о запуске совместной бонусной программы лояльности. В рамках этой программы компании запускают две кобрендовые карты: кредитную и дебетовую. Это карты категории MasterCard World, оснащенные технологией бесконтактных платежей PayPass.
Бонусные кобрендовые карты станут идеальным решением для пользователей интернет-площадки AliExpress. Держатели бонусных карт Tinkoff AliExpress получают бонусы за все покупки по этим картам, причем максимальная сумма бонусов начисляется за покупки на AliExpress. Накопленными за совершенные покупки бонусами можно впоследствии компенсировать новые покупки на AliExpress. Бонусные баллы начисляются клиентам за все покупки по кредитной карте Tinkoff AliExpress:
- При оплате товаров на сайте AliExpress — 5% от суммы заказа;
- При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки.
Годовое обслуживание кредитной карты составляет 990 рублей, беспроцентный период по карте — 55 дней.
Дебетовая карта AliExpress предлагает систему начисления бонусов за все покупки и на остаток по карте:
- При оплате товаров на сайте AliExpress — 2% от суммы заказа;
- При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки;
- Доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 12% годовых. В случае, если остаток превышает 500 000 руб., доходность на 500 000 руб. составляет 12%, а на сумму свыше этой границы — 4%;
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при неснижаемом остатке на карте от 30 000 рублей или 99 рублей в месяц.
Для владельцев карт Tinkoff AliExpress действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.
Держатели карт Tinkoff AliExpress также могут получить повышенные бонусы за покупки на сайте travel.tinkoff.ru:
- При бронировании авиабилетов на сайте — 3% от суммы заказа;
- При бронировании отелей и автомобилей на сайте — 9% от суммы заказа.
Минимальное количество баллов для использования — 500, при этом покупки стоимостью 500 рублей стоят 500 баллов. Один бонусный балл равен одному рублю. Компенсировать можно полную стоимость покупки, совершенной по карте на AliExpress.
Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал запуск совместной программы лояльности: «Это очень важная для нашего банка программа лояльности, ведь это логичное партнерство двух лидирующих игроков в смежных сферах: Тинькофф Банк является крупнейшим полностью онлайн-банком не только в России, но и в мире, а AliExpress является одним из самых крупных глобальных игроков в онлайн-коммерции, который растет на всех рынках опережающими темпами. Мы видим, что многие наши клиенты и так уже оценили удобство, простоту и выгоду покупок на AliExpress, и мы убеждены, что с появлением этой программы лояльности наша клиентская база значительно прирастет за счет притока миллионов пользователей AliExpress».
«Для нас это стратегически важный союз, являющийся логическим шагом в развитии AliExpress на российском рынке, — прокомментировал сотрудничество с Тинькофф Банк Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России. — AliExpress и Тинькофф Банк имеют обширную базу клиентов в российских регионах, и новая совместная программа лояльности только усилит эти позиции. Это первый подобный проект для AliExpress во всем мире. Я уверен, наши общие ценности и ориентация на предоставление качественных онлайн-услуг и наибольшей выгоды клиентам будут залогом успеха данного сотрудничества».
Карту можно оформить на сайтеТинькофф Банка. Заявку на кредитную карту можно подать с 30 марта, заявки на дебетовую карту будут приниматься в ближайшее время, о чем компании сообщат дополнительно.