Тинькофф Банк понижает ставки по вкладам с 1 мая 2015 г.

Тинькофф Банк объявляет о снижении процентных ставок по рублевым вкладам с 1 мая 2015 года.



С 1 мая 2015 года новые заявки на рублевые вклады будут оформляться в соответствии с тарифным планом ТПД 3.0 (рубли РФ), ставки по которому составят:

• 12% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 15%);

• 14% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 15%);

• 15% годовых на 12 месяцев (было 16%);

• 13% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 14%).



При пролонгации рублевых вкладов тариф будет автоматически изменен на ТПД 3.0 (рубли РФ). Процентные ставки по валютным вкладам (доллары США и евро) и расчетным картам (рубли РФ, доллары США и евро) остаются без изменения.



С 1 мая ставки по рублевым вкладам, заявки на которые были оформлены в соответствии с ТПД 3.0 и ТПД 3.1, но не были пополнены, также будут снижены.



Максимальная сумма всех вкладов составляет 100 000 000 рублей; максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей; минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальный срок рублевого вклада составляет 24 месяца.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.

