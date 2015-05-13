Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам, накопительным счетам и расчетным картам

Москва, Россия — 30 апреля 2015 г.



Тинькофф Банк объявляет о снижении процентных ставок по рублевым и валютным вкладам с 12 мая 2015 года, по накопительным счетам и расчетным картам с 1 июня 2015 года.



Ставки по рублевым вкладам (рубли РФ) составят:

- 10% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 12%);

- 12% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 14%);

- 14% годовых на 12 месяцев (было 15%);

- 12% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 13%).



Ставки по валютным вкладам (доллары США, евро) составят:

- 1,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 2,5%);

- 3% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 4%);

- 4,5% годовых на 12 месяцев (было 5,5%);

- 3% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 5,5%).



С 1 июня 2015 года Тинькофф Банк снижает доходность на остаток по расчетным рублевым и валютным картам.



По рублевым картам:

- На сумму остатка до 500 000 рублей при наличии операции покупки в расчетный период начисляется 8% годовых (сейчас 12%);

- Если сумма остатка превышает 500 000 рублей при наличии операции покупки в расчетный период, то на 500 000 рублей будет начисляться 8% годовых, а на сумму сверх этого лимита, или на весь баланс в случае отсутствия операций покупки — 4% годовых, как и ранее.



По валютным картам:

- На сумму остатка до 10 000 долларов США (10 000 Евро) при наличии операций покупки в расчетный период начисляется 2% годовых (было 4%);

- На сумму остатка, превышающего 10 000 долларов США (10 000 Евро), или на весь баланс в случае отсутствия операций покупки процент не начисляется.



С 1 июня 2015 года Тинькофф Банк снижает процентные ставки по накопительным счетам:

- Процентная ставка по накопительному счету в рублях РФ составит 8% годовых (сейчас 12%);

- Процентная ставка по накопительному счету в валюте (доллары США и евро) составит 2% годовых (сейчас 3%).