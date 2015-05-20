Москва, Россия — 19 мая 2015 г.
Тинькофф Банк меняет условия начисления баллов по бонусной кредитной карте Tinkoff eBay: с 1 июня 2015 г. баллы будут начисляться не только за покупку товаров на сайте eBay, но и за все покупки в любых интернет-магазинах.
C 1 июня 2015 года действие совместной программы лояльности Tinkoff eBay расширится на все покупки в интернете — клиентам будут начисляться бонусы следующим образом:
- При оплате товаров на сайте ebay.com — 3% от суммы заказа (раньше было 5%);
- При оплате товаров в любых интернет-магазинах — 3% от суммы покупки.
Для владельцев карт Tinkoff eBay действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок по предложениям Tinkoff Target. Помимо этого, новым владельцам бонусной карты начисляются приветственные 1000 баллов, которые активируются при совершении первой покупки по карте Tinkoff eBay.
Один бонусный балл равен одному рублю РФ. Стоимость годового обслуживания карты составляет всего 990 рублей. Карту можно оформить на сайте Тинькофф Банка.
В октябре 2014 года Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, совместно с глобальным лидером интернет-торговли eBay объявили о запуске совместной бонусной кредитной карты. Tinkoff eBay специально разработана для любителей совершать покупки по всему миру, и в частности, на сайте eBay, поскольку дает возможность полностью компенсировать накопленными баллами покупки на данном интернет-сайте.