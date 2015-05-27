Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам, унифицирует условия их пополнения

С 1 июня 2015 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым и валютным вкладам, а с 1 июля 2015 года унифицирует условия их пополнения.



Ставки по рублевым вкладам (рубли РФ) составят:



9% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 10%);

11% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 12%);

13% годовых на 12 месяцев (было 14%);

11% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 12%).

Ставки по валютным вкладам (доллары США, евро) составят:



1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 1,5%);

2,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 3%);

4% годовых на 12 месяцев (было 4,5%);

2,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 3%).





С 1 июля 2015 г. будут унифицированы условия пополнения вкладов по тарифу ТПД 3.1 — ко всем пополнениям вкладов, зачисленным начиная с 1 июля 2015 г. будет применяться единая ставка вне зависимости от срока вклада:



- Для рублевых вкладов, открытых в соответствии с ТПД 3.1 (рубли РФ), будет применяться ставка 13% годовых;



- Для валютных вкладов, открытых в соответствии с ТПД 3.1 (доллары США и евро), будет применяться ставка 4% годовых.



При этом к сумме вклада, внесенной до 1 июля 2015 г., будет применяться прежняя ставка в соответствии с тарифом.



С 1 июля 2015 г. для вкладов, открытых в соответствии с ТПД 3.1, продлевается период пополнения вклада: теперь вклад можно будет пополнить не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада (до этого пополнение было возможно не менее чем за 60 дней до окончания его срока).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.