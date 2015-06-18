Москва, Россия — 16 июня 2015 г.
Тинькофф Банк и «Лаборатория Касперского» объявляют о начале сотрудничества в области информационной безопасности, первым этапом которого станет развертывание специализированного решения для обеспечения безопасности онлайн-транзакций клиентов банка. Платформа Kaspersky Fraud Prevention, представляющая собой систему многоуровневой защиты интернет-транзакций вне зависимости от типа используемого устройства, позволит предотвратить любые случаи финансового мошенничества и защитит клиентов Тинькофф Банка от актуальных финансовых киберугроз.
Тинькофф Банк — единственный банк в России, работающий через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Развитие дистанционных каналов обслуживания является приоритетом для банка, поэтому особое внимание уделяется безопасности данных клиентов, в том числе их аутентификационной информации для пользования системой онлайн-банкинга.
В свою очередь, «Лаборатория Касперского» постоянно изучает ситуацию с развитием финансовых угроз, и, как свидетельствуют данные компании, число атак с использованием вредоносного банковского ПО растет. Так, по итогам 2014 года количество киберинцидентов финансового характера увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом.
«Наши клиенты могут совершать все операции самостоятельно через мобильный или интернет-банки, поэтому мы предпочитаем инвестировать в технологии, позволяющие обеспечить дополнительную защиту их конфиденциальных данных. В области, которая касается киберугроз, Тинькофф Банк старается действовать на упреждение: мы внимательно следим за новинками на рынке информационной безопасности и рады стать одним из первых банков, использующим решение Kaspersky Fraud Prevention. Мы уверены, что технологии „Лаборатории Касперского“ позволят нам не только предупреждать потенциальные угрозы, но и дальше совершенствовать онлайн-банкинг, делая его еще более удобным и безопасным», — заявил Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления Тинькофф Банка.
«Классические методы борьбы с кибермошенничеством в банковской сфере устарели. Если сейчас руководство вынуждено закладывать „рисковый“ бюджет, набирать специальные команды для ручной проверки операций и прибегать к разнообразным методам реагирования на такие инциденты, то с Kaspersky Fraud Prevention, как мы рассчитываем, появится возможность просто избегать их. Это существенно снизит издержки, не только финансовые, но и репутационные, ведь пользователь всегда рассчитывает, что о безопасности его транзакций позаботится банк. Мы рады, что одним из первых пользователей сервиса стал самый высокотехнологичный российский банк», — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии.
Платформа Kaspersky Fraud Prevention представляет собой многоуровневую защиту онлайн-платежей на всех этапах транзакции вне зависимости от типа используемого устройства. Kaspersky Fraud Prevention включает в себя приложения для защиты конечных устройств на базе операционных систем Windows и Mac OS X, а также инструментарий, позволяющий банку создавать собственные защищенные мобильные приложения для своих клиентов.