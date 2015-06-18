Тинькофф Банк и Связной Банк заключили договор о переуступке прав по части кредитных договоров клиентов Связного Банка в пользу Тинькофф Банка. Размер переуступленного кредитного портфеля и финансовые детали сделки стороны не раскрывают.
Приобретение доли портфеля кредитных карт Связного Банка позволит Тинькофф Банку нарастить неорганическим способом свой кредитный портфель, получив значительное количество новых качественных клиентов с низкими рисками.
Тинькофф Банк выполнит все обязательства перед клиентами Связного Банка, предоставит им наилучшие условия обслуживания и доступ к своим передовым услугам и технологиям.
Информация для клиентов Связного Банка, чьи кредиты были переведены на обслуживание в Тинькофф Банк:
Ваша задолженность по кредитной карте Связного Банка переведена на обслуживание в Тинькофф Банк. Номер вашего договора в Тинькофф Банке поступил (или поступит в ближайшее время) в информационном СМС-сообщении. Также его всегда можно уточнить по номеру телефона службы поддержки клиентов Тинькофф Банка 8 (800) 755-22-55.
В ближайшее время по адресу вашего жительства поступит письмо, в котором будет официальное уведомление о передаче вашего кредита.
Если у вас уже была карта Тинькофф Банка, вы сможете перевести задолженность на нее. В противном случае — с вами свяжется представитель Тинькофф Банка для доставки новой карты.
ПРОСТАЯ ОПЛАТА КРЕДИТА
С момента переуступки задолженности платежи по кредиту вам нужно вносить по новому договору в Тинькофф Банке. Со всем способами погашения кредита в Тинькофф Банке вы можете ознакомиться на сайте банка: https://www.tinkoff.ru/credit/payment/
Точная сумма и дата платежа поступит в SMS и email-сообщениях от Тинькофф Банка.