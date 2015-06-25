Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам с 1 июля 2015 года

С 1 июля 2015 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым и валютным вкладам.



Ставки по рублевым вкладам (рубли РФ) составят:



8% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 9%);

10% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 11%);

12% годовых на срок 12 месяцев (было 13%);

9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 11%).



Ставки по валютным вкладам (доллары США, евро) составят:



0,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 1%);

1% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 2,5%);

2,5% годовых на срок 12 месяцев (было 4%);

1% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2,5%).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на поступившую сумму на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Подробнее о тарифах вклада смотрите на сайте Тинькофф Банка.