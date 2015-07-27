Тинькофф Банк объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых и валютных дебетовых карт Tinkoff Black с 1 июля по 30 сентября 2015 г. включительно.
В третьем квартале 2015 года Тинькофф Банк возвращает своим клиентам на дебетовую карту Tinkoff Black 5% расходов при оплате товаров и услуг по категориям «аренда авто», «кино», «искусство» и товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли Duty Free:
В категорию «Аренда авто» включены услуги аренды легковых автомобилей (коды 3351 — 3398, 3400 — 3410, 3412 — 3423, 3425 — 3439, 3441, 7512, 7513, 7519);
Категория «Кино» включает в себя посещение кинотеатров, услуги кинопроката, а также услуги по производству и дистрибуции видеоматериалов (коды 7829, 7832, 7841);
В категорию «Искусство» входят товары, приобретенные в антикварных магазинах, магазинах продажи репродукций, художественных и ремесленных изделий, галереях, театральных продюсерских агентствах, специализированных магазинах почтовых марок и монет, религиозные товары, а также услуги реставрационных мастерских (коды 5932, 5937, 5970, 5971, 5972, 5973, 7922);
В категорию Duty Free входят товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли (код 5309).
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.
Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Для клиентов Тинькофф Банка также действует программа персонализированного cashback для рублевых и валютных дебетовых карт «Тинькофф Таргет».
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 8% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 2% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.