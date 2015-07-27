Тинькофф Банк снижает ставки по валютным картам и валютным накопительным счетам и вносит изменения в тарифы рублевых дебетовых карт с 1 августа 2015 года

С 1 августа 2015 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по валютным картам и валютным накопительным счетам.



Тинькофф Банк снижает доходность на остаток по валютным картам:



На сумму остатка до 10 000 долларов США (10 000 Евро, 10 000 фунтов стерлингов) при наличии операций покупки в расчетный период будет начисляться 0,5% годовых (было 2%);

На сумму остатка, превышающего 10 000 долларов США (10 000 Евро, 10 000 фунтов стерлингов), или на весь баланс в случае отсутствия операций покупки процент не начисляется.

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по накопительным валютным счетам:



Процентная ставка по накопительному счету в валюте (доллары США, евро) составит 1% годовых (сейчас 2%).

С 1 августа 2015 г. порядок начисления процентов на остаток и расчет cashback по рублевым дебетовым картам будут определяться в зависимости от действующей программы лояльности.



Впоследствии клиент сможет выбрать одну из следующих программы лояльности с возможностью открывать вклады: Tinkoff Black, Tinkoff OneTwoTrip, Tinkoff AliExpress, Tinkoff Lamoda и Tinkoff eBay. О внедрении такой возможности банк уведомит клиентов дополнительно.