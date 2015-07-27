Тинькофф Банк объявляет о запуске первого в России мобильного мессенджера MoneyTalk с функцией мгновенных денежных переводов между участниками диалога. Разработка приложения велась полностью силами разработчиков Тинькофф Банка.
Оливер Хьюз, президент Тинькофф Банка, прокомментировал новый продукт: «Стратегия Тинькофф Банка в области мобильной разработки такова, что мы стремимся предложить широкому кругу пользователей, который не ограничивается нашими клиентами, наиболее востребованные и актуальные платежные и финансовые сервисы. Совсем недавно представители Facebook сообщили о полноценном запуске денежных переводов через сообщения между пользователями Facebook Messenger на всей территории США (с марта 2015 г. эта возможность была доступна только пользователям самой социальной сети). Мы поддерживаем тренд совмещения функций мессенджера и мгновенных денежных переводов и рады стать первым российским банком, который выводит аналогичную технологию на рынок в России».
Инструкция по использованию мобильного мессенджера MoneyTalk от Тинькофф Банка:
Установить MoneyTalk на мобильное устройство, скачав его в App Store или Google Play. Приложение MoneyTalk для Windows Phone станет доступно в самое ближайшее время.
Зарегистрировать свой номер телефона в системе (номер может быть как российского, так и иностранного мобильного оператора).
Добавить любую карту российского банка для удобства будущих переводов. Входящие переводы будут автоматически зачисляться на указанную карту.
Выбрать контакт из телефонной книги и отправить текстовое сообщение, картинку или денежный перевод. При наборе цифр кнопка с обозначением рубля становится активной. Нажатие на эту кнопку подтверждает отправку введенной суммы. Деньги отправятся сразу после ввода кода подтверждения 3D Secure.
Если получатель уже является пользователем MoneyTalk (уже установил приложение и добавил карту), деньги будут зачислены на его привязанную карту автоматически. Если у получателя не установлен MoneyTalk, то он все равно сможет забрать деньги. В этом случае адресату придет СМС-сообщение со ссылкой на веб-форму для получения перевода, в которой достаточно указать номер карты любого российского банка, чтобы получить перевод.
Переводы между дебетовыми картами Тинькофф Банка через MoneyTalk осуществляются бесплатно. Комиссия за денежный перевод на карту другого банка составляет 1,5%, но не менее 30 рублей. В качестве бонуса первый перевод до 3000 рублей осуществляется без комиссии на карту любого банка. За один перевод можно отправить не более 75 000 рублей.
Мессенджер MoneyTalk полностью безопасен: в нем применяются те же требования и стандарты безопасности, которые применяются в ко всем продуктам Тинькофф Банка. В частности, он защищен пин-кодом, а данные карт отправителя хранятся в зашифрованном виде. Подробнее о приложении MoneyTalk можно прочитать здесь.
Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал запуск MoneyTalk: «Мы совместили в одном продукте две наиболее востребованные у пользователей функции: мессенджер и сервис мгновенных денежных переводов. C помощью MoneyTalk пользователи теперь могут не только общаться с друзьями, но и получать или отправлять деньги в считанные секунды, не прерывая общение и не прибегая к использованию сторонних сервисов. Мы делаем финансовые продукты проще и доступнее для широкого круга клиентов».
С конца 2013 года Тинькофф Банк активно реализует стратегию разработки моноприложений, доступных как клиентам, так и не клиентам Тинькофф Банка. В рамках реализации этой стратегии уже запущены на рынок такие мобильные приложения, как «Тинькофф Мобильный Кошелек», «Штрафы ГИБДД» и приложение денежных переводов «С карты на карту».