Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало ежегодный рейтинг Mobile Banking Rank 2015, по результатам которого мобильный банк Тинькофф Банка был признан лучшим на рынке для трех платформ — iOS, Android и Windows Phone. Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональным возможностям. Мобильные приложения Тинькофф Банка становится лучшими на рынке уже второй год подряд — в 2014 г. приложения также заняли первые места рейтинга для всех трех платформ.
Markswebb Rank & Report ежегодно проводит исследование, отражающее эффективность сервисов и удобство интерфейсов в области российского мобильного банкинга. Более подробно с результатами исследования можно будет ознакомиться на сайте агентства.
Тинькофф Банк полностью обновил интернет- и мобильный банки в начале 2015 г., представив новые интерфейсные решения, новый дизайн и новый функционал.
Мобильные приложения Тинькофф Банка уже неоднократно были признаны лучшими на рынке независимыми экспертами: в 2013 и в 2014 гг. мобильные приложения Тинькофф Банка признавались лучшими в исследованиях Deloitte и рейтингового агентства Markswebb Rank & Report. Аналитическое агентство Frank Research Group признало мобильный банк Тинькофф Банка на базе платформы iOS лучшим по функциональности в 2014 году, а консалтинговая компания J’son & Partners Consulting назвала мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в 2015 году.