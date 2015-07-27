Банк также стал победителем в региональной подкатегории, получив награду за лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайМосква, Россия — 22 июля 2015 г. н
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в России в 2015 г. по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance, ежегодно отмечающего лидеров в сфере потребительского кредитования онлайн в различных регионах мира. Банк также стал победителем в региональной подкатегории, получив награду за лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайн в Центральной и Восточной Европе.
Победителей выбирала группа экспертов мирового класса, куда вошли специалисты компании Infosys и редакторы Global Finance. При отборе банки оценивались по следующим критериям: эффективность стратегии по привлечению и обслуживанию клиентов онлайн, стимулирование клиентов использовать онлайн-каналы, рост числа клиентов онлайн, наполнение продуктовой линейки, конкретные преимущества использования онлайн-технологий для бизнеса, а также дизайн и функциональность интернет-сайта и мобильных приложений. При выборе победителей в подкатегориях учитывались эффективность направления и его успешность и востребованность у клиента.
Оливер Хьюз, президент Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы являемся единственным полностью дистанционным банком в России, поэтому развитие онлайн-каналов — наш приоритет, и мы инвестируем много времени и ресурсов, чтобы довести их до совершенства. Мы внимательно следим за всеми технологиями, которые появляются на рынке, и внедряем самые эффективные разработки в наши продукты и сервисы. Мы рады вновь получить признание на самом высоком международном уровне и продолжаем работать над инновационными решениями для наших клиентов».
Джозеф Джаррапуто, издатель Global Finance, прокомментировал: «Банки продолжают развитие трансформировать розничные и корпоративные продукты в универсальные онлайн-решения. Победители этого года — банки, которые наиболее эффективно используют весь спектр современных технологий и инноваций, чтобы предоставлять своим клиентам лучший на рынке сервис».
Global Finance уже не первый раз признает Тинькофф Банк лучшим российским онлайн-банком: ранее банк получил эту награду в 2012 г. В других странах победителями стали ведущие мировые игроки.
Ранее Тинькофф Банк получил целую серию наград от журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, которое входит в группу Financial Times. Тинькофф Банк был назван «Банком года 2013» в России, признан самым прибыльным российским банком в 2013 г., а также получил награду «Технологический проект года» в 2014 г. за внедрение технологии по распознаванию голоса в своем колл-центре.