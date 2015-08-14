Тинькофф Банк повышает процентные ставки по валютным вкладам с 14 августа 2015 г.

Тинькофф Банк объявляет о повышении процентных ставок по валютным вкладам с 14 августа 2015 г. Новые заявки на валютные вклады будут оформляться в соответствии с тарифным планом ТПД 3. 0 (доллары США, евро и фунты стерлингов).



Ставки по валютным вкладам (доллары США) составят:



0,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);

1,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1%);

3,5% годовых на срок 12 месяцев (было 2,5%);

2,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 1%).

Ставки по валютным вкладам (евро и фунты стерлингов) составят:



0, 5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);

1,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1%);

2,5% годовых на срок 12 месяцев (было 2,5%);

2,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 1%).

Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на поступившую сумму на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Подробнее о тарифах вклада смотрите на сайте Тинькофф Банка.