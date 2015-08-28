Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и «Связной-Клуб», одна из крупнейших в России коалиционных программ лояльности, объявляют о запуске совместной дебетовой карты «Связной-Клуб — Тинькофф» категории MasterCard World.
Оливер Хьюз, президент Тинькофф Банка, прокомментировал запуск совместной дебетовой карты: «Я думаю, что Тинькофф Банк и „Связной“ — это отличное партнерство. У нас хорошие бренды, фокус на клиента, похожая энергетика и общий подход к бизнесу. Тинькофф Банк расширит свою клиентскую базу за счет притока миллионов пользователей программы лояльности „Связной-Клуб“, а клиенты бонусной программы, в свою очередь, получат доступ к высокотехнологичным и передовым финансовым сервисам Тинькофф Банка».
Для «Связного-Клуба» это первый партнерский проект с независимым игроком рынка финансовых услуг подобного масштаба. «У „Связного-Клуба“ 20 миллионов участников, в 2014 году он принес ритейлеру свыше 40% товарооборота, — говорит президент ритейлера „Связной“ Майкл Тач. — Именно держатели банковских карт формируют ядро самых активных участников программы, а новый продукт позволит увеличить их число. Совместная карта рассчитана на широкую категорию клиентов, но особенно будет удобна любителям онлайн-покупок, учитывая инновационный подход Тинькофф Банка к онлайн-банкингу и фокус „Связного“ на мультиканальность».
Держатели дебетовых карт «Связной-Клуб — Тинькофф» могут копить плюсы (бонусные баллы) за все совершенные по карте покупки:
- до 14% плюсами при оплате покупок у партнеров «Связного-Клуба»;
- 1% плюсами от стоимости любых других покупок по всему миру, где принимают MasterCard.
Накопленные плюсы можно использовать для частичной компенсации покупок в «Связном» оффлайн и онлайн, а также у партнеров программы «Связной-Клуб».
Еще одно важное преимущество совместной карты — Тинькофф Банк начисляет проценты на остаток денежных средств по карте «Связной-Клуб — Тинькофф» в рублях:
- доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 8% годовых, в случае совершения операции покупки в расчетный период;
- если остаток превышает 500 000 руб., то на 500 000 руб. будет начисляться 8% годовых, а на сумму сверх этого лимита — 4% годовых, при наличии операции покупки в расчетный период;
- доходность составляет 4% годовых, в случае отсутствия операции покупки в расчетный период.
Доходная карта «Связной-Клуб — Тинькофф» представлена для клиентов в одной валюте — рублях РФ.
Бонусную дебетовую карту можно оформить двумя способами:
- на сайте Тинькофф Банка (действует тариф ТПС 3.0);
- в 200 магазинах ритейлера «Связной» в Москве, Московской области и Петербурге (действует тариф ТПС 3.2). В ближайшее время оформление дебетовой карты данным способом станет доступно во всех крупных городах России.
Подробная информация о дебетовой карте «Связной-Клуб — Тинькофф» доступна на сайте Тинькофф Банка.