Тинькофф Банк повышает процентные ставки по валютным вкладам с 24 августа 2015 г. и валютным накопительным счетам с 25 августа 2015 г.

Москва, Россия — 24 августа 2015 г. Тинькофф Банк объявляет о повышении процентных ставок по валютным вкладам с 24 августа 2015 года и валютным накопительным счетам с 25 августа 2015 года.



Новые заявки на открытие валютного вклада будут оформляться в соответствии с тарифным планом ТПД 3.0 (доллары США, евро и фунты стерлингов).



Ставки по валютным вкладам (доллары США) составят:



- 3,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);



- 3,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,5%);



- 3,5% годовых на срок 12 месяцев (без изменений);



- 2,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (без изменений).



Ставки по валютным вкладам (евро и фунты стерлингов) составят:



- 3% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);



- 3% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,5%);



- 3% годовых на срок 12 месяцев (было 2,5%);



- 2,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (без изменений).



Тинькофф Банк повышает процентные ставки по накопительным валютным счетам с 25 августа 2015 года:



- Процентная ставка по накопительному счету в долларах США составит 2,5% годовых (сейчас 1%);



- Процентная ставка по накопительному счету в евро составит 2% годовых (сейчас 1%).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на поступившую сумму на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).