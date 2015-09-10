Тинькофф Банк объявляет итоги квеста с призовым фондом в один миллион рублей для своих клиентов.
Конкурс проводился при поддержке международной платежной системы MasterCard. Он стартовал 28 июля и продлился 35 календарных дней, в течение которых участники получили 7 заданий разной степени сложности, в соответствии с которыми нужно было совершить определенные операции покупок.
Первое задание получили держатели бонусных кредитных карт Tinkoff ALL Airlines, Tinkoff OneTwoTrip и Tinkoff eBay. Задания отправлялись смс-сообщением, на выполнение задания отводилось в среднем пять дней, при этом скорость прохождения квеста зависела исключительно от участников, поскольку следующее задание приходило примерно в течение получаса после выполнения предыдущего.
За каждое выполненное задание участники сразу же получали вознаграждение в бонусной валюте своей карты (милями или баллами). При этом если участник в какой-то момент выбывал из квеста и не выполнял следующее задание, полученное вознаграждение не сгорало, а оставалось на его счету.
444 участника успешно выполнили все семь заданий квеста, поэтому призовой фонд в один миллион рублей будет поделен между ними равными долями, в результате чего каждый победитель получит 2 252 рубля. Тинькофф Банк принял решение увеличить призовой фонд и начислить каждому победителю 5000 миль или 5000 бонусных баллов в зависимости от валюты бонусной программы. 1 миля или 1 бонусный балл соответствуют 1 рублю РФ в рамках бонусных программ Тинькофф Банка.
Немного статистики по результатам квеста:
• Более 15 000 участников;
• Победителями квеста стали 444 клиента, которые успешно выполнили все семь заданий, последнее из которых было совершить поездку в Сочи и потратить там не менее 10 000 рублей;
• Разнообразная география победителей: 167 жителей Москвы, 68 жителей Московской области, 30 победителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 27 участников из Краснодарского края, 6 победителей из Ханты-Мансийска, 3 победителя из Приморья, 2 победителя из Хабаровска, а также по одному победителю в следующих субъектах РФ: Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Камчатской области и Сахалинской области.
• Один из победителей выполнил все семь заданий за 2 суток;
• При выполнении четвертого задания (расплатиться картой на сумму 3000 рублей и больше в спортивном магазине) было куплено 3000 новых пар кроссовок;
• Для выполнения шестого задания квеста клиенту было необходимо через интернет-банк перевести деньги в пользу любого благотворительного фонда. Участники квеста в целом перевели более 5,6 млн рублей на благотворительность.
Мария Федорова, руководитель отдела спецпроектов Тинькофф Банка, прокомментировала: «Для нас это первый подобный опыт, и активность наших клиентов превзошла все наши ожидания. Мы давно хотели использовать геймификацию в наших маркетинговых активностях, чтобы превратить привычные и обыденные для клиентов операции в увлекательную игру. Недавно в банке была внедрена технология real-time маркетинга EVAM, которая и легла в основу этого квеста. Насколько мне известно, это первый подобный опыт на российском банковском рынке, и мы очень довольны полученными результатами. Мы привлекли новых клиентов, которые заводили наши карты ради участия в квесте, а также значительно увеличили транзакционную активность по портфелю кобрендов. Мы также получили большой отклик в социальных сетях, что позволило привлечь большое число новых подписчиков на наши страницы. И конечно же мы благодарны нашим клиентам за активное участие в этой игре, ведь благодаря одному из заданий они все вместе перевели более 5,6 млн рублей на благотворительность. Мы проанализируем результаты этого квеста и обязательно предложим нашим клиентам поучаствовать в новой не менее увлекательной игре в ближайшее время».
Все отзывы участников о прошедшем квесте можно посмотреть в любой социальной сети по хештегам #tinkoffquest и #тинькоффквест.
Список победителей квеста опубликован на сайте Тинькофф Банка. Тинькофф Банк в течение 2 недель переведет на карты победителям квеста денежное вознаграждение и бонусы.