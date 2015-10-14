Группа Тинькофф планово погасила последний транш еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США

Группа Тинькофф планово погасила последний транш еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США

Москва, Россия — 23 сентября 2015 г.

TCS Group Holding PLC (TCS LI), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование («Группа»), сегодня объявляет о том, что Группа своевременно и в полном объеме выполнила свои обязательства по погашению последнего транша еврооблигаций на общую сумму 250 млн долларов США. Долговые обязательства по данному займу были погашены 18 сентября 2015 г., о чем было опубликовано уведомление на Ирландской фондовой бирже.



Еврооблигации XS0830191234 с доходностью 10,75% годовых были размещены эмитентом TCS Finance Limited на Ирландской фондовой бирже в сентябре 2012 года с погашением в сентябре 2015 г.



23 марта 2015 года Группа объявила о готовности досрочно выкупить с рынка часть выпуска номинальным объемом до 125 млн долларов США по цене 102,5% от номинала. По результатам данной оферты Группа выкупила бумаги на общую сумму 80,09 млн долларов США, что составило 32% от общего выпуска.



Летом 2015 года Группа провела дополнительный обратный выкуп облигаций участия в займе номинальным объемом в 66 480 000 долл. США.



Сергей Пирогов, вице-президент по корпоративному финансированию Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады сообщить о выполнении своих обязательств перед нашими кредиторами. Сильные позиции Тинькофф Банка по ликвидности позволили нам провести обратные выкупы евробондов в течение 2015 года, что позволило нам сгладить пик погашений, который приходится на третий квартал 2015 г., а также равномерно распределить расходы, поддерживая при этом устойчивую подушку ликвидности. Мы также рады отметить интерес долговых инвесторов к нашим бумагам даже в период волатильности».