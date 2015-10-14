Тинькофф Банк объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых и валютных дебетовых карт Tinkoff Black с 1 октября по 31 декабря 2015 г. включительно.
В четвертом квартале 2015 года Тинькофф Банк возвращает своим клиентам на дебетовую карту Tinkoff Black 5% расходов при оплате товаров и услуг по категориям «аптеки» и «кино», а также при оплате штрафов ГИБДД через интернет-банк Тинькофф Банка:
категорию «аптеки» включает в себя аптеки, лекарства, дистрибьюторов лекарственных препаратов и онлайн-аптеки (коды 5122, 5292, 5295, 5912);
категория «кино» включает в себя посещение кинотеатров, услуги кинопроката, а также услуги по производству и дистрибуции видеоматериалов (коды 7829, 7832, 7841);
категория «штрафы ГИБДД» включает в себя погашение штрафов ГИБДД через интернет-банк Тинькофф Банка.
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.
Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Для клиентов Тинькофф Банка также действует программа cashback для рублевых и валютных дебетовых карт «Тинькофф Таргет».
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 8% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 0,5% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро) при наличии операции покупки за расчетный период. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.