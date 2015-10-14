Тинькофф Банк вводит новый тариф по дебетовым картам в рамках зарплатного проекта с 1 октября 2015 г.

С 1 октября 2015 года Тинькофф Банк вводит новый тариф по банковским картам в рамках зарплатных проектов.



Все сотрудники компаний, участвующих в зарплатном проекте Тинькофф Банка, с 1 ноября будут переведены с тарифного плана ТПС 3.0 / ТПС 3.1 на ТПС 6.0. Плата за обслуживание зарплатных карт таких сотрудников не взимается.



В случае увольнения сотрудника или в случае не поступления заработной платы в течение трех месяцев с даты последнего поступления вводится плата за обслуживание зарплатной карты в размере 99 рублей в месяц (при отсутствии у сотрудника в Тинькофф Банке активного вклада в рублях или остатка в сумме не менее 30 000 руб. на счете за расчетный период).



Прочие условия тарифного плана не изменятся.