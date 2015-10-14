Тинькофф Банк приобрел дополнительную часть портфеля кредитных карт у Связного Банка

Тинькофф Банк приобрел дополнительную часть портфеля кредитных карт у Связного банка в результате двух сделок общим объемом 3,3 млрд рублей. Сделки были закрыты в начале октября, сумму сделок стороны не раскрывают. Таким образом, с учетом предыдущих сделок в июне и июле 2015 г. Тинькофф Банк приобрел портфели кредитных карт Связного Банка общим объемом 6,43 млрд рублей.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Серия сделок со Связным Банком соответствует нашей текущей стратегии роста. Мы продолжаем привлекать новых надежных клиентов, постепенно увеличивая выпуск новых кредитных карт, а также используем возможности неорганического роста, в частности, посредством приобретения у других игроков рынка качественных кредитных портфелей. Мы успешно интегрируем приобретенные портфели и не исключаем новых подобных сделок в будущем».



Тинькофф Банк выполняет все обязательства перед клиентами Связного Банка, предоставляя им наилучшие условия обслуживания и доступ к своим передовым услугам и технологиям.