Тинькофф Банк запустил бота в мессенджере Telegram

Москва, Россия — 30 ноября 2015 г.

Тинькофф Банк запустил бота для денежных переводов в мессенджере Telegram.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал запуск бота в Telegram: «При разработке и совершенствовании продуктов Тинькофф Банка мы прежде всего отталкиваемся от потребностей пользователей. Когда они попросили запустить бота для перевода денег в привычном мессенджере, мы начали его разработку. Теперь пользователи могут переводить деньги друг другу, не выходя из Telegram, и им для этого не нужно ничего дополнительно покупать, устанавливать или регистрироваться».



Чтобы перевести деньги собеседнику в Telegram, нужно найти и добавить в список контактов мессенджера бот MoneyTalkBot. В ответ на первое сообщение пользователя MoneyTalkBot пришлет инструкцию для перевода денег. При этом устанавливать дополнительные приложения, проходить отдельную регистрацию или запоминать команды не нужно.



Денежные переводы с помощью бота MoneyTalk на карты Тинькофф Банка осуществляются бесплатно, комиссия за денежный перевод на карты других банков равна 1,5%, но не менее 30 рублей. В качестве бонуса первый перевод до 3000 рублей осуществляется без комиссии на карту любого банка. За один перевод можно отправить не более 75 000 рублей.



Вероятность ошибки при переводе денег с помощью бота MoneyTalkBot в Telegram сведена к нулю. При его разработке применялись те же требования и стандарты безопасности, которые применяются ко всем продуктам Тинькофф Банка.