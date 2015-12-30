В период новогодних праздников порядок закрытия/частичного изъятия вкладов не меняется.
График проведения исходящих и зачисления входящих рублевых и валютных банковских переводов в период новогодних праздников выглядит следующим образом:
Входящие рублевые переводы в Тинькофф банк
Отправленные из Москвы/МО/Северо-западного ГУ Банка России
Дата операции:
01.01.2016 - 06.01.2016 (до 18:00) - зачисление 06.01.2016
06.01.2016 (с 18:00) - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016
Отправленные из других регионов
Дата операции:
01.01.2016 - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016
Исходящие рублевые переводы на счета других банков
Переводы в Москву/МО/Северо-западное ГУ Банка России
Дата операции:
31.12.2015 (до 13:00) – перевод 31.12.2015
Дата операции:
31.12.2015 (после 13:00) - 06.01.2016 (до 16:00) - перевод 06.01.2016
Дата операции:
06.01.2016 (с 16:00) - 10.01.2016 - перевод 11.01.2016
Переводы в другие регионы
Дата операции:
31.12.2015 (с 13:00) - 10.01.2016 - перевод 11.01.2016
Разделение переводов на Москву/МО/Санкт-Петербург и на другие регионы обусловлено графиком работы Банка России.
Входящий валютные переводы в Тинькофф Банк
Дата операции:
31.12.2015 - 05.01.2016 - зачисление 06.01.2016
06.01.2016 - 10.01.2-16 - зачисление 11.01.2016
Исходящие валютные переводы на счета других банков
Дата операции:
31.12.2015 (до 12:00) – перевод 31.12.2015
Дата операции:
31.12.2015 (после 12:00) - 06.01.2016 (до 12:00) - зачисление 06.01.2016
Дата операции:
06.01.2016 (после 12:00) - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016
Получение переводов:
По системе Contact: Моментально (Доступность средств для получения зависит от графика работы отделения банка-участника, в котором находится точка выплаты CONTACT)
По Почте России: не ранее 11.01.2016
График зачисления платежей и работы некоторых точек оплаты в период новогодних праздников:
Дата платежа:
01.01.2016 - 10.01.2016
1. Почта РФ - ежедневно
2. Золотая Корона, Телепэй, Рапида (Связной), МКБ, Элекснет, Contact, Европлат, Credit Pilot, CyberPlat, Comepay - на следующий календарный день после оплаты
3. Остальные контрагенты - 11.01.2016
Уточнить, какие филиалы входят в Северо-западное ГУ Банка России, можно на сайте ЦБ РФ по этой ссылке.