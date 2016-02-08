Тинькофф Банк предлагает клиентам курсы валют, максимально приближенные к биржевым

Тинькофф Банк сообщает о сужении спредов между курсами покупки и продажи валюты с февраля 2016 года.

Таким образом, курсы валют, которые банк предлагает клиентам, максимально приближены к биржевым и поэтому наиболее выгодны для клиентов.



Льготные курсы валют действуют для конверсионных операций, совершаемых через интернет-банк и мобильное приложение Тинькофф. При этом величина спреда (разницы между курсом покупки и продажи валюты) варьируется в зависимости от суммы и времени совершения операции.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «В условиях текущей волатильности на рынке мы идем навстречу нашим клиентам: мы внедрили автоматизированный интеллектуальный процесс анализа рыночной ситуации и определения курса валюты в режиме реального времени, что позволило минимизировать риски для кредитной организации и предложить для наших клиентов лучшие условия по операциям обмена валюты».