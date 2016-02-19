Гостем нового выпуска программы «Бизнес-секреты 2.0 с Олегом Тиньковым» стал Сергей Панов, председатель совета директоров компании «Моё дело».
В интервью Олегу Тинькову бизнесмен рассказал, что его глобальная цель — «сделать продукт, который будет служить долго». Бизнесмен добавил: «Для меня прикольно построить такую историю, которая будет и дальше расти, даже когда я там работать не буду».
Сергей Панов рассказал, на что нужно обращать внимание при найме сотрудников: «Первое — это компетенция. Все-таки, если вы строите какую-то технологическую компанию, нужно нанимать людей, которые компетенциями должными обладают. Второй момент — это возможность развиваться и возможности у человека достигать цели». По мнению Сергея Панова «руководитель должен быть целеустремленным и должен развивать подчиненных».
В конце программы Сергей Панов посоветовал молодым предпринимателям: «Делать бизнес, верить в себя, видеть свою цель и не разбрасываться».
Бизнес-секреты 2.0 — программа Олега Тинькова о предпринимательстве и предпринимателях. Первый сезон программы выходил с 2009 по 2013 год, его гостями были известные российские и зарубежные бизнесмены. В 2015 году в преддверии запуска специального продукта для малого и среднего бизнеса вышел второй сезон программы. Гостями обновленных «Бизнес-секретов» уже стали Михаил Фридман, Николай Кононов, Андрей Мовчан, Герман Клименко и другие бизнесмены. Опыт гостей нового сезона будет полезен как для предпринимателей, так и для более широкой аудитории.
Видео-интервью Олега Тинькова с Сергеем Пановым доступно для просмотра по ссылке .
Выдержки из интервью опубликованы в блоге Тинькофф Банка.