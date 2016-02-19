Тинькофф Банк стал победителем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредитную карту»

Тинькофф Банк стал лучшим в номинации «Онлайн-заявка на кредитную карту» по мнению экспертного жюри премии «Банк года» портала Банки.ру.



По словам экспертов премии, в 2015 г. Тинькофф Банк стал одним из немногих, кто продолжил эффективно работать в сегменте кредитных карт, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Организаторы премии также отметили широкий региональный охват и выгодные условия по кредитным картам Тинькофф Банка.



Сергей Буланкин, вице-президент Тинькофф Банка по обслуживанию клиентов, прокомментировал: «Портал Банки.ру уже много лет помогает нам лучше понимать потребности наших клиентов и выстраивать с ними коммуникации, поэтому мы особенно благодарны экспертам премии за признание. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, мы умеем находить и привлекать хороших клиентов, и мы рады, что они приходят к нам в том числе через Банки.ру».



Премия «Банк года» — ежегодная премия, которая отмечает заслуги финансовых организаций в сфере обслуживания клиентов. По итогам 2015 г. награду получили победители в 19 номинациях.