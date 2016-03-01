Москва, Россия — 1 марта 2016 г. Тинькофф Банк объявляет о запуске новой программы лояльности совместно с Google Play. В рамках этой программы компании запускают кобрендовые бонусные карты: кредитную и дебетовую.
Держатели кобрендовых карт Тинькофф Банка и Google Play получают бонусы за все покупки по этим картам. При этом максимальная сумма бонусов начисляется за покупки в магазине приложений Google Play, а накопленными бонусами можно компенсировать новые покупки на Google Play.
Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка прокомментировал: «Аудитория Google Play растет с каждым годом. Поэтому для нас стратегически важно взаимодействовать с держателями смартфонов на платформе Android. Мы рады стать первым партнером Google Play среди банков и предложить клиентам новый продукт, который позволяет накапливать и тратить бонусные баллы в магазине приложений Google Play».
Система начисления бонусов за совершенные покупки по кредитной карте Тинькофф Банка и Google Play:
при оплате приложений на Google Play — 10% от стоимости покупки;
при оплате услуг в категории «Рестораны и развлечения» — 2% от стоимости покупки;
за все остальные покупки — 1% от стоимости покупки.
Максимально возможный кредитный лимит по бонусной кредитной карте Тинькофф Банка и Google Play составляет 700 000 рублей. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте, составляет до 55 дней. Стоимость годового обслуживания карты равна 990 рублей. Кредитная карта поддерживает бесконтактные платежи MasterCard Contactless.
Система начисления бонусов за совершенные покупки дебетовой картой Тинькофф Банка и Google Play:
при оплате приложений на Google Play — 5% от стоимости покупки;
при оплате услуг в категории «Рестораны и развлечения» — 1,5% от стоимости покупки;
за все остальные покупки — 1% от стоимости покупки.
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии открытого вклада, кредита наличными или при наличии на счёте остатка не менее 30 000 рублей. В прочих случаях обслуживание составляет 99 рублей в месяц. Пользователи могут бесплатно снимать наличные с дебетовых карт Тинькофф банка в любом банкомате мира при единовременном снятии не менее 3 000 руб., 100 долларов или 100 евро и при условии, что за расчетный период пользователь снимет не более 150 000 руб., 5 000 долларов или 5 000 евро. В прочих случаях комиссия равна 90 руб., 3 долл. или 3 евро. Дебетовая карта поддерживает бесконтактные платежи MasterCard Contactless.
Обслуживание в Тинькофф Банке полностью дистанционное и не требует посещения офиса. Заявку на оформление кредитной и дебетовой карт Тинькофф Банка и Google Play можно оставить по http://google.tinkoff.ru/ссылке.