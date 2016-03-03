Тинькофф Банк снижает ставки по годовым рублевым вкладам с 15 марта 2016 г.

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам сроком на 12 месяцев, открытым или пролонгированным с 15 марта 2016 г.



Процентные ставки по годовым рублевым вкладам, открытым или пролонгированным до 14 марта 2016 г. включительно, а также ставки по другим рублевым вкладам, всем валютным вкладам и всем накопительным счетам остаются без изменений.



Ставки по рублевым вкладам на 12 месяцев составят:



• Для вкладов со стандартной ставкой — 10% годовых (было 11%);

• Для вкладов с повышенной ставкой — 10,5% годовых (было 11,5%);



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).

