Тинькофф Банк приглашает клиентов выбрать категории 5%-го кэшбэка на II квартал 2016 г.

С начала 2016 г. каждые три месяца клиенты Тинькофф Банка самостоятельно выбирают категории повышенного кэшбэка.

С 23 марта клиенты могут выбрать категории повышенного 5%-го кэшбэка на период с апреля по июнь 2016 г.



Чтобы активировать категории повышенного кэшбэка, нужно зайти в интернет-банк Тинькофф Банка и отметить их в предложенном списке. Каждый клиент может выбрать 3 категории из списка. При оплате товаров и услуг в этих категориях Тинькофф Банк вернет клиентам 5% расходов, по всем остальным покупкам — 1%. Список категорий для каждого клиента формируется индивидуально.



Выбрать категории повышенного кэшбэка на II квартал 2016 г. можно до 15 июня 2016 г. включительно. Изменение выбранных на квартал категорий невозможно.



Тинькофф Банк перечисляет клиентам кэшбэк раз в месяц в день выписки по счету. Максимальная сумма кэшбэка за расчетный период составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно.