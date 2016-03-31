Тинькофф Банк приглашает всех любителей горнолыжного спорта на высокогорный карнавал Boogel Woogel в Сочи. Главным событием мероприятия станет попытка установить рекорд Гиннеса по самому массовому спуску с горы в купальниках. Организаторы совместно с Тинькофф Банком, который выступает партнером мероприятия, подготовили насыщенную развлекательную программу, а также скидки и бонусы для участников.
Карнавал Boogel Woogel пройдет на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи с 8 по 10 апреля. Гости мероприятия попробуют установить сразу два мировых рекорда — самый массовый спуск с горы в купальниках и самый массовый спуск с горы с музыкальными инструментами. В первом спуске будет участвовать команда Tinkoff Team. Специально для Boogel Woogel Тинькофф Банк подготовил брендированные купальники, в которых команда банка спустится со склона в первой сотне участников. Попасть в Tinkoff Team смогут те участники спуска, у которых есть карта Тинькофф Банка.
Для гостей в маскарадных костюмах будет организован карнавальный спуск. Также на карнавале будут чемпионат по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестивали красок, музыки и еды, вечеринки и другие события.
Подъем на гору для массовых спусков и само участие в них будет бесплатным.
Специально для фестиваля организаторы договорились с гостиницами в Красной Поляне (на Розе Хутор) о скидках на проживание для участников Boogel Woogel.
Держатели карт Тинькофф Банка могут спуститься с горы в числе участников Tinkoff Team. Также клиенты Тинькофф Банка получат множество дополнительных преимуществ и скидок:
Скидка 20% на проживание в отелях AYS club и Riders Lodge.
Скидка 20% на прокат снаряжения в Radisson, Park Inn и «Старте».
Скидка 20% на все товары в магазинах горнолыжного снаряжения КАНТ (на уровне 560 м и 1170 м).
Скидка 20% в мини-кофейне «Свои», ресторанах «Ешь хорошо» и «Берлога».
Скидка 15% на гонки в автотреке «Квалификация».
Скидка 10% в магазине для фитнеса «ODLO» и в «Краснополянской косметике».
Скидка 10% в гриль-баре Hot spot, ресторане «Груша» и ресторанном комплексе «Дружба».
Пропуск на закрытые мероприятия и автограф-сессию с музыкальной группой Pizza.
Кэшбэк при оплате проживания, перелета и других товаров и услуг.
Чтобы получить дополнительные привилегии, нужно взять с собой карту Тинькофф Банка. Участники, у которых нет карты Тинькофф Банка, еще успеют оформить дебетовую карту Tinkoff Black или кредитную карту для путешественников Tinkoff ALL Airlines.
Зарегистрироваться бесплатно на карнавал Boogel Woogel и узнать программу мероприятия можно по ссылке.