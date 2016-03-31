Тинькофф Банк признан лучшим банком для удаленного получения и обслуживания кредитных карт

Тинькофф Банк признан лучшим банком для удаленного получения и обслуживания кредитных карт в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report.



В рейтинге Cash Credit CX Rank 2016, опубликованном по итогам исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report, Тинькофф банк получил самую высокую оценку эффективности за удобство в получении и обслуживании кредитных карт — 62,3 и 70 баллов из 100 возможных соответственно.



В исследовании Markswebb Rank & Report участвовали 20 российских банков. Аналитическое агентство оценило удобство получения и обслуживания кредитных карт в каждом из них примерно по 400 критериям. Оценивались все этапы кредитования — от выбора банка и подачи заявления до полного погашения задолженности. В результате исследования Markswebb Rank & Report подготовил 2 рейтинга: первый демонстрирует, в каких банках удобнее получать кредитную карту онлайн, а второй — в каких банках удобнее ее обслуживать.



Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report основано в 2010 году, специализируется на исследованиях, аудите и консалтинге в области развития интернет-продуктов.



Продукты Тинькофф Банка уже третий год подряд становятся лучшими в своих категориях по версии Markswebb Rank & Report: в 2015 и 2014 гг. интернет-банк Тинькофф Банка для физических лиц был признан самым эффективным, а мобильные приложения Тинькофф Банка для iPhone, Android и Windows Phone были признаны лучшими по уровню удобства и своим функциональным возможностям. В 2013 г. мобильное приложение для iPhone было также признано лучшим.