Тинькофф Банк совместно с танковой онлайн-игрой Armored Warfare: Проект Армата объявляют о запуске специальной акции, участники которой получат дополнительные 1 000 бонусов при использовании кредитной карты Kanobu.Для участия в специальной акции Тинькофф Банка и «Проекта Армата» нужно:• До 15 мая 2016 г. включительно оформить кредитную карту Kanobu по ссылке. • Не позднее 15 июня совершить покупку минимум на 1 000 руб. по кредитной карте Kanobu в игре Armored Warfare: Проект Армата.Каждому, кто выполнит эти условия, на кредитную карту Kanobu будут перечислены 1 000 бонусов. Бонусы можно потратить:• На игры и контент в магазинах Steam, Origin, Xbox Games и PlayStation Store.• На любые покупки в магазинах игр и электроники, в том числе в МВидео, Юлмарт, Эльдорадо, Медиамаркт.• На покупки в играх World of Warcraft, World of Tanks, Lineage II, League of Legends, Eve Online, Star Wars the Old Republic, War ThunderСпециальная акция Тинькофф Банка и Armored Warfare: Проект Армата продлится до 22 июня 2016 г. Узнать подробнее об условиях акции можно по ссылке. Независимо от акции все держатели кредитной карты Kanobu получают бонусы за покупки:• 5% За покупки в Steam и Origin, Xbox Games и PlayStation Store.• 1,5% за любые покупки.Также для владельцев кредитных карт Kanobu действует программа специальных предложений: при оплате покупок через интернет- и мобильный банки Тинькофф размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.Максимально возможный кредитный лимит по карте Kanobu составляет 700 000 рублей. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте, составляет до 55 дней. Стоимость годового обслуживания карты равна 990 рублей. Кредитная карта поддерживает бесконтактные платежи.