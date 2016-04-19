Тинькофф Банк запустил универсальную финансовую платформу Tinkoff.ru

Москва, Россия — 18 апреля 2016 г.

Тинькофф Банк объявляет о запуске универсальной финансовой платформы Tinkoff.ru.



Тинькофф Банк изменил подход к финансовым услугам, открыв доступ к своим сервисам для всех пользователей. Если раньше пользователю требовалось сначала сделать выбор в пользу конкретного банка, стать его клиентом, а потом уже получить доступ к онлайн-сервисам этого банка, то на новом портале Tinkoff.ru все финансовые сервисы вынесены на главную страницу. Любой пользователь может получить доступ как к продуктам Тинькофф Банка, так и к продуктам других участников финансового рынка.



Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков отметил: «Десять лет назад мы внесли свой вклад в изменение ландшафта банковского рынка в России, запустив первый онлайн-банк без отделений и доказав успешность этой модели. По состоянию на сегодняшний день мы являемся самым большим независимым полностью онлайн-банком в мире по количеству клиентов. Запуск платформы Tinkoff.ru — следующий шаг в эволюции бизнес-модели нашей компании: во-первых, мы сделали наши сервисы доступными клиентам любых банков, а во-вторых, предоставили нашим партнерам возможность предлагать свои продукты через нашу платформу, благодаря чему пользователи платформы получают доступ к расширенному спектру финансовых и страховых услуг на выгодных условиях. Наша команда проделала огромную работу, и я надеюсь, что наши текущие и потенциальные клиенты оценят ее по достоинству».



На платформе Tinkoff.ru для всех пользователей доступны следующие услуги:



• Платежи за любые услуги: мобильную связь, ЖКХ и другие — в большинстве случаев без комиссий. При этом сначала клиент вводит данные по необходимой операции (за что платит и на какую сумму), а уже на этапе оплаты идентифицируется.

• Денежные переводы с карты на карту.

• Ипотечная платформа, которая представляет собой полноценный сервис по привлечению, отбору и доведению до сделки клиентов по ипотеке с банком-партнером.

• Госуслуги: проверка налогов, штрафов, ограничений по выезду за границу, отслеживание и уведомления о задолженностях, оплата в пару кликов и многое другое.

• Подписки и уведомления: пользователи могут подписаться на счета по ЖКХ, штрафы и квитанции, получать их по почте и оплачивать без комиссий.



Для клиентов Тинькофф Банка добавлены следующие улучшения:



• Обслуживание малого и среднего бизнеса. Пользователям доступны все банковские продукты, необходимые для полноценного расчетно-кассового обслуживания юридических компаний и предпринимателей.

• Интернет-банк подстраивается под любой экран: от десктопа до смартфона.

• Все платежи автоматически сохраняются — клиентам не требуется вручную создавать шаблоны для аналогичных платежей в будущем.

• Все шаблоны платежей, продукты и сервисы доступны на одном экране для быстрого доступа к ним.



Вместе с платформой Tinkoff.ru запущен Tinkoff ID — единый аккаунт для всей экосистемы Тинькофф: например, если пользователь подписан на уведомления в мобильном приложении «Штрафы ГИБДД», то они будут приходить ему и на платформе Tinkoff.ru.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал запуск платформы: «Мы работаем над созданием маркетплэйса в сфере финансов, где любой человек может найти, выбрать и купить финансовую услугу из одной точки — Tinkoff.ru. Наши пользователи смогут выбирать лучший вклад, оперативно получать ипотечный кредит на выгодных условиях, оформлять КАСКО, не привязываясь к одному (часто „зарплатному“) банку. Для этого мы с нуля построили платформу, на базе которой наши партнеры могут предлагать, а клиенты покупать услуги. Уже сегодня мы перенесли все сервисы из интернет-банка на главную страницу, вывернув традиционное понимание концепции интернет-банка наизнанку. По мере появления новых партнеров и запуска новых продуктов мы будем добавлять их на платформу».



В ближайшее время на платформу будут добавлены следующие сервисы:



• Инвестиции и брокерские услуги: клиенты смогут открывать брокерский счет и инвестировать в ценные бумаги без ограничений по валюте, бирже и сумме сделки.

Мультивалютные вклады.

• Бонусы и специальные предложения от партнеров банка.

• Кредиты наличными.

• Страховой брокер.



