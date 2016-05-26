Клиент Тинькофф Банка выиграл с картой MasterCard поездку на финал Лиги Чемпионов УЕФА

Клиент Тинькофф Банка стал победителем специальной акции международной платежной системы MasterCard и Петербургского метрополитена. Для участия в акции «В Милан на финал UEFA Champions League в одно касание» достаточно было зарегистрироваться на сайте акции и оплатить бесконтактным способом по крайней мере 5 поездок на метро в Санкт-Петербурге.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Нашим клиентам доступны современные банковские продукты и услуги, и мы рады, что они ими активно пользуются. Так, 27% наших клиентов регулярно совершают покупки бесконтактной оплатой с помощью платежной карты или мобильного телефона. Мы рады, что в акции MasterCard повезло именно нашему клиенту».



Технология бесконтактной оплаты MasterCard — инновационная технология бесконтактных платежей, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок. Чтобы оплатить товар или услугу одним касанием, достаточно один раз прикоснуться картой, мобильным телефоном, наручными часами или другим устройством с этой технологией к платежному терминалу. Для оплаты бесконтактным способом передавать банковскую карту кассиру не нужно. При покупках до 1000 рублей не требуется вводить ПИН-код или подписывать чек.



«Современные технологии уже стали неотъемлемой частью городской жизни. Они преобразуют инфраструктуру и помогают решать повседневные задачи еще удобнее. А с картой MasterCard вы можете не только быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки и проезд на транспорте, но и пользоваться привилегиями и специальными предложениями нашей платёжной системы», — прокомментировал Антон Шигапов, вице-президент, старший менеджер по развитию бизнеса MasterCard в России.



Петербургский метрополитен стал одним из первых в мире и первым в России, где сразу на всех станциях появились турникеты, оборудованные для приема оплаты проезда банковскими картами с бесконтактной технологией.