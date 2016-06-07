Москва, Россия — 6 июня 2016 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА I КВАРТАЛ 2016 Г.
Чистый процентный доход вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 8,3 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — 6,4 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась до 2,5 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — убыток в размере 0,3 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла до 1,9 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — чистый убыток в размере 0,2 млрд руб.), что стало самым высоким квартальным показателем за всю историю Группы
Чистая процентная маржа составила 28,8% (в I квартале 2015 г. — 28,2%)
Стоимость риска значительно снизилась и составила 10,4% (в I квартале 2015 г. — 17,9%)
Совокупные активы выросли на 5% и достигли 146,8 млрд руб. (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.)
Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 6% и составил 87 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.)
Общий объем кредитного портфеля увеличился на 3,8% и составил 104,9 млрд руб. (на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 11,3% (на конец 2015 г. — 12,4%)
Объем средств на счетах клиентов вырос на 7,4% и достиг 96 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.)
Группа имеет высокий показатель капитализации: коэффициент достаточности капитала по нормативу H1 ЦБ РФ на конец I квартала 2016 г. составлял 12,1%; после выплаты промежуточных дивидендов значение показателя достаточности общего капитала по нормативу H1 ЦБ РФ ожидается на уровне около 11,5%
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В I КВАРТАЛЕ 2016 Г. И ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ
На 1 мая 2016 г. Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке по размеру портфеля обслуживаемых кредитных карт с долей рынка 9%
На 1 апреля 2016 г. Тинькофф Банк выпустил более 5,8 млн кредитных карт и более 1,2 млн дебетовых карт
В I квартале 2016 г. было привлечено 220 000 новых активных клиентов
16 мая 2016 г. Группа объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 0,17 долл. США на акцию/ГДР на общую сумму 31 048 601 долл. США
В апреле был запущен универсальный финансовый супермаркет Tinkoff.ru, а в мае состоялся релиз его мобильной версии
В январе Тинькофф Банк стал первым банком в мире, который реализовал возможность использования бесконтактных NFC-платежей через мобильное приложение для платформы Android
В феврале Георгий Чесаков был назначен вице-президентом по развитию новых каналов привлечения клиентов
В феврале Тинькофф Банк внедрил интеллектуальный процесс определения курсов валют в режиме реального времени, что позволило минимизировать риски для кредитной организации и предложить клиентам банка наиболее выгодные условия обмена валюты за счет сужения спредов между курсами покупки и продажи
В феврале Тинькофф Банк запустил неофициальный клиент MoneyTalk для мессенджера Telegram
В марте Тинькофф Банк совместно с Google Play запустил кобрендовые кредитные и дебетовые карты в рамках новой программы лояльности
В апреле Тинькофф Банк был выбран агентом по обслуживанию оставшейся части кредитов Связного Банка по результатам конкурса, проведенного Агентством по страхованию вкладов
В марте Тинькофф Банк был признан лучшим российским банком для удаленного обслуживания кредитных карт в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report
В апреле Тинькофф Банк был признан лидером по удобству дистанционного открытия и обслуживания вкладов в России в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report
В апреле Тинькофф Банк запустил первый этап телевизионной рекламной кампании по продвижению финансового супермаркета Tinkoff.ru; ролики транслируются на ведущих федеральных каналах
В I квартале 2016 г. объем операций по дебетовым картам превысил оборот по кредитным картам на 40%
УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2016 Г.
В марте Группа сообщала о том, что ожидает увеличения объема чистой прибыли по итогам 2016 г. как минимум в два раза по сравнению с 2015 г.
С учетом высоких показателей за I квартал 2016 г. и улучшения общей экономической ситуации Группа пересмотрела прогноз по чистой прибыли за год в сторону увеличения до 7—8 млрд руб. Рентабельность капитала в 2016 г., как ожидается, превысит 25%.
Положительные изменения в стоимости риска позволили снизить прогноз на 2016 г. с 15%, о которых говорилось ранее, до 10—12%. Группа ожидает, что стоимость заемных средств в 2016 г. снизится до 10—12% за счет продолжения сокращения объемов дорогих депозитов.
Группа подтверждает свой предыдущий прогноз по чистому приросту портфеля за 2016 г. на уровне 15—20%.
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Высокие показатели за первый квартал свидетельствуют о том, что мы возвращаемся к привычным для себя результатам. Зафиксирована рекордно высокая чистая прибыль за квартал в размере 1,9 млрд руб., рентабельность капитала находилась на уровне 32,3%, а объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 6%. Такая положительная динамика обусловлена улучшением макроэкономических показателей в России; кроме того, она говорит о правильности решений, принятых нами на операционном уровне за последние несколько лет. Уверенные результаты работы в очередной раз подтверждают гибкость и устойчивость нашей бизнес-модели, которая в это непростое время не раз подвергалась испытаниям.
В апреле 2016 г. мы запустили универсальный финансовый супермаркет Tinkoff.ru, который лежит в основе нашей стратегии развития полноценного розничного финансового обслуживания с использованием облачных технологий. В финансовом «супермаркете» любой клиент может найти как продукты Тинькофф Банка, так и продукты наших партнеров. Мы ожидаем, что платформа Tinkoff.ru продолжит способствовать росту комиссионного дохода, который в I квартале 2016 г. составил 0,8 млрд руб. (рост в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), или практически 18% общего дохода Группы».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В I квартале 2016 г. Группа показала высокие результаты благодаря как улучшению макроэкономических показателей в России, так и принятым мерам в части операционной деятельности, таким как ужесточение политики андеррайтинга, более тщательный контроль за качеством кредитного портфеля, активная эмиссия кредитных карт, обеспечение роста кредитного портфеля (за вычетом резервов), уменьшение долговой нагрузки на клиентов, снижение стоимости риска.
В результате чистая прибыль Группы за I квартал 2016 г. составила 1,9 млрд руб. — это самый высокий квартальный показатель за всю историю Группы.
В I квартале 2016 г. Группа выпустила 290 000 кредитных карт, при этом общий объем денежных операций по кредитным картам вырос на 74% до 35,5 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — 20,4 млрд руб.).
В то же время Группа стремилась более быстрыми темпами наращивать объемы эмиссии дебетовых карт в рамках стратегии развития обслуживания текущих счетов и транзакционного бизнеса. В результате по состоянию на 1 апреля 2016 г. было выпущено свыше 1,2 млн дебетовых карт, а объем денежных операций по дебетовым картам за I квартал 2016 г. превысил оборот по кредитным картам на 40%, достигнув 43 млрд руб.
Валовой процентный доход за I квартал 2016 г. составил 11,8 млрд руб., что на 26% выше показателя аналогичного периода прошлого года (9,4 млрд руб.) и на 5,3% выше показателя предыдущего квартала (11,2 млрд руб.). Доходность портфеля до уплаты налогов за отчетный период остался на том же уровне — 43,3% — в связи со стабильным выпуском кредитных карт и снижением стоимости риска (в IV квартале 2015 г. — 43,5%).
В I квартале 2016 г. стоимость заемных средств продолжала снижаться по мере сокращения объема дорогих депозитов, привлеченных в начале 2015 г., и составила 12% (в IV квартале 2015 г. — 13,1%). Группа рассчитывает, что стоимость фондирования будет сокращаться и далее, как на протяжении 2016 г., так и в 2017 г.
Процентные расходы за I квартал 2016 г. составили 3,4 млрд руб., на 4,4% превысив показатель предыдущего квартала (3,3 млрд руб.) и на 19,1% — показатель аналогичного периода прошлого года (2,9 млрд руб.).
Чистый процентный доход за I квартал 2016 г. составил 8,3 млрд руб., что на 28,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,4 млрд руб.) и на 5,6% выше показателя предыдущего квартала (7,9 млрд руб.). Чистая процентная маржа в отчетном периоде зафиксирована на уровне 28,8%, в связи с тем что значительная часть инвестиционного портфеля в активах Группы менее рентабельна, чем ее портфель кредитных карт. В то же время скорректированная на риск чистая процентная маржа Группы достигла высокого показателя — 19,6% (в I квартале 2015 г. — 10,1%); такой результат обусловлен высокой чистой процентной маржой и снижением стоимости риска.
В I квартале 2016 г. управление кредитными рисками оставалось в числе приоритетов Группы, что привело к дальнейшему снижению стоимости риска до 10,4% в отчетном периоде (в I квартале 2015 г. — 17,9%, в IV квартале 2015 г. — 13,2%). В этом году Группа не наблюдала сезонного роста, происходившего в первом квартале в течение последних четырех лет, что свидетельствует об успешности мер по снижению долговой нагрузки на клиентов и подтверждает эффективность политики андеррайтинга и управления портфелем Группы.
В 2016 г. Группа продолжила работу по диверсификации источников дохода. В результате были продемонстрированы положительные результаты в сегменте комиссионных продуктов, устойчивый рост комиссионного дохода и страховых премий. На источники, не связанные с кредитованием, пришлось приблизительно 17,6% выручки Группы в I квартале 2016 г. В отчетном периоде комиссионный доход вырос в восемь раз, составив 0,8 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — 0,1 млрд руб.). Ввиду постоянного развития в направлениях дебетовых карт, обслуживания МСБ, интернет-эквайринга, а также запуска универсальной финансовой платформы Tinkoff.ru Группа ожидает, что позитивная динамика сохранится и в будущем.
В I квартале 2016 г. операционные расходы в поквартальном исчислении увеличились на 12% и составили 3,8 млрд руб., что было связано с инвестициями в состоявшийся в апреле 2016 г. запуск универсальной финансовой платформы Tinkoff.ru. В то же время соотношение расходов и доходов Группы оставалось стабильным — 26,6% по сравнению с 26,1% в IV квартале 2015 г.
В I квартале 2016 г. Группа показала чистую прибыль в размере 1,9 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — чистый убыток в размере 0,2 млрд руб.), что было обусловлено существенным снижением стоимости риска. Данный показатель стал самым высоким квартальным результатом за всю историю Группы. В результате рентабельность собственного капитала в I квартале 2016 г. вышла на уровень 32,3%.
Высокие показатели прибыли Группы за I квартал 2016 г. свидетельствуют об устойчивости и гибкости ее бизнес-модели и подтверждают потенциал для дальнейшего развития по мере запуска новых направлений деятельности.
В I квартале 2016 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы за квартал выросли на 5% и достигли 146,8 млрд руб. (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.), а по сравнению с I кварталом 2015 г. (114,1 млрд руб.) они увеличились на 28,6%.
Общий объем кредитного портфеля Группы с начала года вырос на 4% и составил 104,9 млрд руб. (на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.; в I квартале 2015 г. — 91,3 млрд руб.). Этот результат обусловлен работой, направленной на обеспечение более быстрого органического роста клиентской базы, благодаря которой Группа в I квартале 2016 г. привлекла почти 300 000 новых клиентов.
В I квартале 2016 г. объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов продолжал расти, несмотря на ужесточение политики андеррайтинга. С начала года он увеличился на 6% и составил 87 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.). В I квартале 2016 г. на кредитный портфель за вычетом резервов приходилось 59% совокупных активов Группы. В результате наращивания портфеля кредитных карт Тинькофф Банку удалось остаться вторым крупнейшим эмитентом кредитных карт в России, чья доля рынка по состоянию на 1 мая 2016 г. увеличилась до 9%.
Повысилось и качество кредитного портфеля Группы: в I квартале 2016 г. доля неработающих кредитов снизилась до 11,3% по сравнению с 12,4% в IV квартале 2015 г. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на уровне 1,5.
В I квартале 2016 г. объем средств на счетах клиентов продолжил демонстрировать положительную динамику, увеличившись на 3,4% и составив 96 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.). Такой результат был достигнут, несмотря на то что в I квартале 2016 г. Тинькофф Банк, как и остальные участники рынка, несколько раз снижал процентные ставки по депозитам.
Продолжают сокращаться объемы оптового фондирования. В настоящее время единственным значительным непогашенным долговым обязательством Группы остается субординированный облигационный заем на сумму 200 млн долл. США со сроком погашения в 2018 г. Группа по-прежнему открыта для привлекательных предложений на рынке оптового фондирования, однако на сегодняшний день считает приоритетным для себя источником фондирования депозиты и счета физических лиц.
В I квартале 2016 г. Группа поддерживала высокий уровень капитала: показатель достаточности общего капитала Группы по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 12,1%, что существенно выше минимального значения, обусловленного финансовыми обязательствами Группы по долговым инструментам. После выплаты промежуточных дивидендов значение показателя достаточности общего капитала по нормативу H1 ЦБ РФ ожидается на уровне 11,5%.
В I квартале 2016 г. собственные средства Группы выросли на 4% до 23,9 млрд руб. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (норматив Н1.1) составил 8,3% (как и показатель достаточности капитала первого уровня по нормативу Н1.2), что существенно выше обязательных требований ЦБ РФ (4,5% и 6% соответственно).
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В понедельник, 6 июня 2016 г., в 15:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по восточному летнему времени США), руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=3631
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.