Москва, Россия — 7 июня 2016 г.
Тинькофф банк объявляет о запуске партнерской программы по привлечению новых клиентов.
Тинькофф Банк приглашает к сотрудничеству тех, кто планирует открыть свой колл-центр. Тинькофф Банк поможет будущим партнерам зарегистрировать юридическое лицо или ИП, организовать работу, обучить сотрудников и управлять результатами.
В рамках сотрудничества партнеры Тинькофф Банка получат вознаграждение за каждую оформленную заявку на продукт банка. Размер бонуса будет зависеть как от количества оформленных заявок, так и от качества работы. Тинькофф Банк предоставит рабочий интерфейс, телефонию, готовые задания, полную информационную и техническую поддержку.
Станислав Близнюк, операционный директор, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка прокомментировал: «Такое сотрудничество выгодно как для наших партнеров, так и для Тинькофф Банка. Колл-центры смогут полностью контролировать свой заработок, так как будут получать оплату за каждую оформленную заявку. При этом мы будем всячески их поддерживать на всех этапах работы. Для Тинькофф Банка это дополнительный канал привлечения клиентов. Так мы можем привлекать новых клиентов, не вкладывая ресурсы в материальные ценности (рабочие места, компьютеры и т. д.). Причем для нас не так важны размер будущего колл-центра и опыт работы учредителей в схожих областях, главное — желание сотрудничать с Тинькофф Банком, в остальном мы поможем».
Чтобы стать партнером Тинькофф Банка, необходимо:
Оставить заявку на сайте.
Зарегистрировать юридическое лицо или ИП.
ля удобства ведения бизнеса юридические лица и предприниматели могут воспользоваться платформой для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка. Заявки на открытие расчетных счетов и подключение к сервису расчетно-кассового обслуживания можно оставить по ссылке.
Подписать партнерский договор.
Собрать команду.
Подготовить сотрудников к работе.
Тинькофф Банк уделяет отдельное внимание обучению и аттестации сотрудников колл-центра. Банк предоставляет все необходимые материалы и электронные курсы для обучения операторов.
Подключить колл-центр к рабочей платформе Тинькофф Банка.
Продвигать продукты Тинькофф Банка.
Тинькофф Банк предлагает начать сотрудничество с продвижения кредитных карт Тинькофф Платинум. В будущем возможна работа и с другими продуктами и сервисами банка.
Узнать детали сотрудничества и оставить заявку можно по ссылке.