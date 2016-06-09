Москва, Россия — 9 июня 2016 г.
Тинькофф Банк запускает свой первый образовательный проект для студентов — Tinkoff Fintech School. Студенты получат теоретические и практические знания по разработке и машинному обучению в финансовой сфере, а также научатся создавать конечные продукты для клиентов. По результатам промежуточных тестов 8 лучших студентов получат стипендию.
Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка, прокомментировал: «Образовательные программы вузов часто не успевают за последними трендами IT-индустрии. Поэтому мы открываем летнюю школу для тех, кто хочет детально разобраться в финансовых технологиях. Tinkoff Fintech School — первый образовательный проект в России со специализацией по большим данным в финтехе. Студенты нашей программы будут решать задачи, с которыми сотрудники Тинькофф Банка сталкиваются каждый день, а лучшие выпускники школы получат возможность присоединиться к команде Тинькофф».
Специалисты Тинькофф Банка разработали обязательный теоретический курс и 4 прикладных курса на выбор:
Теоретический курс «FinTech Trends»
В рамках этого курса сотрудники Тинькофф Банка расскажут, как интернет, социальные сети, мобильные приложения, большие данные, блокчейн и другие факторы меняют финансовую индустрию.
Практический курс «Введение в Scala»
На этом курсе студенты изучат основы языка Scala и научатся использовать новые концепции конструирования программ, которые сложно или невозможно выразить в других языках программирования.
«Основы современной веб-разработки»
На этом курсе студенты изучат JavaScript/ES2016, CSS, HTML, познакомятся с современными frontend-архитектурами и фреймворками AngularJS и React, разработают современное SPA приложение с адаптивным дизайном, а также приобретут опыт работы с инструментами разработки, отладки и профилирования.
«Разработка Android-приложений»
Выпускники этого курса изучат доступные для платформы инфраструктуру, ресурсы и окружение, а также самостоятельно разработают несколько приложений на платформе Android с нуля.
«Машинное обучение в финансовой сфере».
На этом курсе сотрудники Тинькофф Банка на реальных примерах покажут, как улучшать качество прогнозов и принимаемых решений. Студенты рассмотрят успешные кейсы использования больших данных в кредитном скоринге и при идентификации клиентов, а также узнают об особенностях и существенных различиях в задачах краткосрочного и долгосрочного предсказания.
Каждый курс рассчитан на группу до 30 человек. Лекции и практические занятия будут проходить 1–2 раза в неделю в течение двух месяцев.
Лекторами Tinkoff Fintech School станут опытные специалисты, руководители подразделений и топ-менеджеры Тинькофф Банка, среди них директор по рискам Евгений Ивашкевич, старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Максим Евдокимов, вице-президент по развитию новых каналов привлечения клиентов Георгий Чесаков, операционный директор Станислав Близнюк и другие сотрудники Тинькофф Банка.
Обучение в летней школе Тинькофф Банка бесплатно. Для поступления необходимо сдать онлайн-экзамен, который включает в себя задачи по программированию и домашнее задание. Вступительные экзамены пройдут с 25 по 30 июня, обучение в школе — с 1 июля по 30 августа.
Во время обучения преподаватели Tinkoff Fintech School проведут промежуточный тест и выберут по 2 лучших студента на каждом курсе. Эти студенты получат стипендию в размере 20 000 руб. После успешного выполнения итогового задания студенты получат сертификат об окончании летней школы Тинькофф Банка.
Обучение в Tinkoff Fintech School будет проходить в офисе Тинькофф Банка и в Технопарке «Физтехпарк».
Подать заявку на обучение и узнать подробнее о Tinkoff Fintech School можно на сайте http://fintech.tinkoff.ru/.